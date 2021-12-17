Чебоксары, 17 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии планируют вплотную взяться за рынок частного извоза и услуг такси. Будут разработаны предложения по сокращению числа нелегальных перевозчиков, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам заседания межведомственной комиссии.

Cap.ru Заседание межведомственной комиссии в Чувашии

Глава минтранса Владимир Осипов заявил, что порядка 80% такси в Чувашии работают нелегально, что сказывается на обеспечении безопасности услуг. С учётом того, что такие перевозчики не зарегистрированы в качестве предпринимателей, то бюджет недополучает доходы. Министр сообщил, что действующие административные санкции, в том числе штрафные, не оказывают значительного воздействия на нелегальных перевозчиков. Штрафы за незаконное предпринимательство не превышают 10 тыс. рублей.

«Как показывает практика, размеры штрафов их не пугают, а вот перспектива остаться без машины — уже куда более серьёзная мотивация, чтобы начать работать по закону», — сказал Владимир Осипов.

По его словам, с начала года семь автомобилей перемещены на спецстоянку до вынесения решений судебными органами. Глава минтранса выступил за усиление межведомственной работы по изъятию транспортных средств, предусмотренной ст. 27.10 КоАП РФ («Изъятие вещей и документов»), напомнив, что Чувашия стала первым регионом с подобным опытом. В настоящее время формируется судебная практика.

Глава Чувашии Олег Николаев предложил изучить правоприменительную практику и выработать дополнительные предложения по сокращению числа нелегальных перевозчиков на рынке.

По данным властей, в январе — октябре 2021 года в республиканскую казну Чувашии от оказания услуг такси поступило порядка 11,9 млн рублей (в январе — октябре 2020 года — 7 681 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с участием такси, в котором погиб один человек. По данным полиции, 5 июля в Новочебоксарске при выезде со двора водитель «Лады калины» не уступил дорогу идущей по главной дороге «Приоре», в результате из такси выпала 85-летняя пассажирка, скончавшаяся в реанимации от полученных травм.