Вологда, , 12:10 — REGNUM В Вологодской области число ТЭЦ и котельных, занимающихся теплоснабжением и находящихся в частной собственности, аренде или концессии, составляет 71,3%. Об этом ИА REGNUM заявил и.о. начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин.

Котельная Ogodom.ru

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В регионах Арктики и Русского Севера сложилась разная ситуация с приватизацией объектов энергетики. Так, в соседней Архангельской области большая часть ТЭЦ — в частной собственности, а большинство котельных — в государственной и муниципальной. В Красноярском крае все ТЭЦ и котельные — частные.