Москва, 17 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Положительный отзыв правительства РФ на законопроект об уголовной ответственности поступил в Госдуму, палата парламента готова принять закон до конца года, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам крайне важно законопроект принять до конца года, осталась только следующая неделя… Это значит спасенные жизни людей, это значит, будет больше порядка на дорогах», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.

Первое чтение инициативы планируется провести 21 декабря, в целом закон планируется принять до конца осенней сессии.

Законопроект о наказании за опасное, агрессивное вождение подготовили депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с руководителем фракции Владимиром Васильевым. Планируется уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившихся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно. Поправки предполагают штрафы до 300 тыс. рублей. В качестве максимального наказания предполагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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