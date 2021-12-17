17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Артём Дубровский, , 14:25 — REGNUM После нескольких «заморозок», вызванных коварной пандемией коронавируса, на сервисе Netflix выходит долгожданный второй сезон фэнтези-сериала «Ведьмак». Шоу, созданное по мотивам популярного книжного цикла польского писателя Анджея Сапковского, предлагает зрителям присоединиться к приключениям молчаливого охотника на чудовищ Геральта (Генри Кавилл), его «приёмной дочери» Цири (Фрейя Аллан), властной колдуньи Йеннифер (Аня Чалотра), неунывающего барда Лютика (Джои Бэти) и множества других колоритных персонажей из мира польского магического средневековья.

«Ведьмак» Пресс-служба Netflix

Второй сезон «Ведьмака» является прямым продолжением первого и рассказывает о совместном путешествии Геральта и Цири — как физическом, так и эмоциональном — с целью найти ответы на главные вопросы и сплотиться как семье. Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с шестью эпизодами сериала до их официальной премьеры и успел сложить первое впечатление о проекте:

«Второй сезон «Ведьмака» стоил двух лет ожидания. С первых эпизодов заметно, как выросли бюджет проекта, масштаб событий и уровень постановки. История, в свою очередь, стала куда более цельной и важной для устройства местного мира — в ней появились многие знаковые герои из книг-первоисточников, а градус «эпика» стабильно увеличивается из серии в серию.

Повествование, однако, получилось довольно неровным. Первая половина сезона «раскачивается» медленно и очень неохотно подводит к ярким эпизодам с участием любимых героев — особенно в сравнении с первым сезоном, где практически каждая серия была самостоятельным эмоциональным приключением. Однако с четвёртой-пятой серии ход истории ощутимо ускоряется, многие сюжетные линии пересекаются, а цели персонажей становятся куда более явными.

Стоит отметить и тот факт, что во втором сезоне стало больше политики, а также обсуждений географического и экономического устройства местной вселенной. Людям, незнакомым с книгами, будет сложно с ходу проникнуться смыслом многих диалогов и интриг между представителями элиты, но к концу сезона некая общая картина построения мира всё же вырисовывается.

Впрочем, любые недостатки второго сезона с лихвой компенсируют главный герой в исполнении Генри Кавилла и весь ансамбль центральных персонажей. Они отменно играют, натурально «проживают» своих героев на экране и радуют отличной химией между собой. Помимо этого, в касте второго сезона оказалось несколько настоящих «находок» — например, Весемир в исполнении Кима Бодниа».

«Ведьмак» Пресс-служба Netflix

Некоторые западные критики также успели оценить второй сезон. Они пишут, что начальные эпизоды показывают новый стандарт качества шоу и при этом предлагают необычную интерпретацию книг-первоисточников. Помимо этого, журналисты хвалят дуэт Кавилл — Аллан и раскрытие большинства второстепенных персонажей.

«Местная интерпретация текста оригинального «Ведьмака» предлагает нечто новое — и это освежает. Как в рамках только этой истории, так и в рамках всего фэнтези-телевидения», — PASTE.

«Главное достоинство этого фэнтези-шоу заключается в семье, которой становятся Геральт и Цири. То, как они становятся ближе друг другу, и то, как они начинают доверять. С Кавиллом и Аллан в главных ролях это стоит того, чтобы запускать огромную долгоиграющую франшизу», — Collider.

«Ведьмак» Пресс-служба Netflix

«Второй сезон «Ведьмака» — это лучший тип адаптаций. Он берёт что-то знакомое и создаёт нечто совершенно уникальное, при этом уважительно относясь к первоисточнику», — Decider.

«Повествование стало чище, все события находятся на одной временной шкале. Персонажи куда лучше объяснены, особенно герои второго плана — например, Фрингилья (Мими Дивени), которая казалась удручающе ненужной в первом сезоне», — The Hollywood Reporter.

«Да, во втором сезоне «Ведьмака» есть несколько неудачных решений по части второстепенных сюжетных линий. Но если вы ищете более ужасающих монстров, захватывающих битв и волшебных загадок, то вы его полюбите», — Radio Times.

«Ведьмак» Пресс-служба Netflix

Напоминаем, что второй сезон «Ведьмака» доступен в онлайн-кинотеатре Netflix. В него вошли восемь эпизодов.

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