Москва, , 12:19 — REGNUM Североатлантический альянс оставил без ответа все предложения по деэскалации, сделанные Россией, и не представил конкретных идей по возобновлению работы Совета Россия-НАТО. Об этом заявил 17 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Council.gov.ru

Днём ранее в НАТО заявили о готовности вырабатывать меры по укреплению доверия с Россией, но Москва, считают в Брюсселе, должна сделать конкретные шаги по снижению напряжённости. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступал за возобновление работы Совета Россия — НАТО, что позволило бы обсуждать ситуацию вокруг Украины.

Александр Грушко «Никаких конкретных серьезных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО — не угроза для России.

Читайте также: НАТО заявило о готовности налаживать отношения с Россией