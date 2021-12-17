НАТО не ответило на предложения России по деэскалации, заявили в МИД
Москва, 17 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Североатлантический альянс оставил без ответа все предложения по деэскалации, сделанные Россией, и не представил конкретных идей по возобновлению работы Совета Россия-НАТО. Об этом заявил 17 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Днём ранее в НАТО заявили о готовности вырабатывать меры по укреплению доверия с Россией, но Москва, считают в Брюсселе, должна сделать конкретные шаги по снижению напряжённости. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выступал за возобновление работы Совета Россия — НАТО, что позволило бы обсуждать ситуацию вокруг Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО — не угроза для России.
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