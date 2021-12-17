Тула, 17 декабря 2021, 12:08 — REGNUM Тульская область вошла в число лидеров рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни в регионах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 17 декабря по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
Темой заседания стала новая стратегия АСИ до 2024 года. Ее проиллюстрировала выставка проектов, которую посетил Владимир Путин. В рамках экспозиции заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова представила проект по социальному сопровождению семей с детьми «Мой семейный центр». Он призван объединить все семейные сервисы в регионе и избавить жителей региона от необходимости посещать инстанции для получения господдержки и помощи в разрешении трудных жизненных ситуаций.
Как отметила зампред тульского правительства, губернатор Алексей Дюмин поставил задачу создать удобные и простые сервисы для семей с детьми, которые позволят повысить качество их жизни.
Проект «Мой семейный центр» реализуется на базе областного центра помощи семье и детям, он объединяет работу центров социальной защиты в 26 муниципальных образованиях. Отделения работают по принципу одного окна. Также в регионе работает единый номер помощи семье и детям — 129. В структуру центра также входит стационарное отделение социальной реабилитации женщин, которое может временно принять до 100 человек ежегодно.
«Проект войдет в Смартеку АСИ как лучшая региональная практика в социальной сфере. Уверена, что он позволит тульским семьям реализовать все свои возможности и улучшить качество жизни», — отметила Ольга Гремякова.
Владимир Путин подчеркнул, что человек и его благополучие всегда должны быть в центре внимания всех проектов.
Также генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила результаты национального рейтинга качества жизни в регионах, который был сформирован по поручению президента. Регионы в рейтинге оцениваются по 10 направлениям.
Тульская область вошла в десятку лидеров рейтинга и оказалась в пятерке лучших регионов по направлению инклюзивность и равенство.