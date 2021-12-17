Тула, 17 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Тульская область вошла в число лидеров рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни в регионах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 17 декабря по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, которое провёл президент РФ Владимир Путин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Проект Тульской области по социальному сопровождению семей с детьми «Мой семейный центр» представлен на выставке проектов АСИ

Темой заседания стала новая стратегия АСИ до 2024 года. Ее проиллюстрировала выставка проектов, которую посетил Владимир Путин. В рамках экспозиции заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова представила проект по социальному сопровождению семей с детьми «Мой семейный центр». Он призван объединить все семейные сервисы в регионе и избавить жителей региона от необходимости посещать инстанции для получения господдержки и помощи в разрешении трудных жизненных ситуаций.

Как отметила зампред тульского правительства, губернатор Алексей Дюмин поставил задачу создать удобные и простые сервисы для семей с детьми, которые позволят повысить качество их жизни.

Проект «Мой семейный центр» реализуется на базе областного центра помощи семье и детям, он объединяет работу центров социальной защиты в 26 муниципальных образованиях. Отделения работают по принципу одного окна. Также в регионе работает единый номер помощи семье и детям — 129. В структуру центра также входит стационарное отделение социальной реабилитации женщин, которое может временно принять до 100 человек ежегодно.

«Проект войдет в Смартеку АСИ как лучшая региональная практика в социальной сфере. Уверена, что он позволит тульским семьям реализовать все свои возможности и улучшить качество жизни», — отметила Ольга Гремякова.

Владимир Путин подчеркнул, что человек и его благополучие всегда должны быть в центре внимания всех проектов.

Также генеральный директор АСИ Светлана Чупшева представила результаты национального рейтинга качества жизни в регионах, который был сформирован по поручению президента. Регионы в рейтинге оцениваются по 10 направлениям.

Тульская область вошла в десятку лидеров рейтинга и оказалась в пятерке лучших регионов по направлению инклюзивность и равенство.