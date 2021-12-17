Казань, 17 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 17 декабря зарегистрировали 41 388 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 108 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 146 заболевших, свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Phil.cdc.gov Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 34 314 ковид-пациентов, скончались 1363 носителя вируса. За сутки выписали по выздоровлении 116 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на четыре.

Госпитализировали за прошлый день 40 человек, 68 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 53 носителя вируса, девять человек проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за два года пандемии на пенсию вышли и уволились порядка 700 врачей, однако четверть из них решили возобновить трудовую деятельность.

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