Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 354 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на четыре человека больше, чем сутками ранее, при этом выписали по выздоровлению 524 человека, что на 26 больше, чем за день до этого. Об этом 17 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В Ленобласти на протяжении трех дней выявляют около 350 новых инфицированных в сутки. Наибольшее число зараженных за прошедший четверг, 16 декабря, было выявлено в населенных пунктах Кириши (25), Тихвин (20), Всеволожск (17), Выборг (16), Гатчина (14), Мурино (12), Подпорожье (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 96 728 заразившихся коронавирусом. Из них 78 671 человек выздоровел. Умерло от ковида 2949 пациентов, в том числе три летальных исхода было выявлено за минувший день, что на два меньше чем за день до этого.

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