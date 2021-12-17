Красноярск, , 12:06 — REGNUM За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 36 человек. Об этом сообщили 17 декабря в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 8099 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в Красноярском крае выявлено 164 916 носителей коронавируса (+677 за сутки), выздоровели 148 496 человек (+715).

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