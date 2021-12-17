Красноярск, 17 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 36 человек. Об этом сообщили 17 декабря в федеральном оперативном штабе.

Softpedia.com Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 8099 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в Красноярском крае выявлено 164 916 носителей коронавируса (+677 за сутки), выздоровели 148 496 человек (+715).