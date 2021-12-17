Махачкала, , 12:06 — REGNUM В Дагестане ищут убийцу, лишившего жизни женщину, славившуюся в Махачкале как популярная гадалка. Услугами убитой Шовкат Д. пользовались сотни граждан. Под подозрение в совершении преступления попал мужчина, вошедший на несколько минут в дом потерпевшей, что запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал Baza. После его ухода женщину нашли мертвой с 12 ножевыми ранениями.

Убийство niekverlaan

Тело гадалки обнаружил 11 декабря её муж. В СКР подтвердили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, пишет «360». Между тем в настоящее время на официальных сайтах правоохранительных органов информации об убийстве гадалки пока нет.

Известно, что на женщину уже покушались однажды. В 2013 году к ручке двери ее дома прикрепили записку с требованием прекратить свои запретные практики. Напомним, гадалки не в почете у представителей мусульманской религии. Их считают колдуньями и осуждают их деятельность.

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