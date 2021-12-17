Ярославль, , 19:26 — REGNUM В Ярославской области информация государственного архива была использована для создания сайта генеалогической тематики. После этого условия доступа к информации государственного архива были изменены. Об этом рассказал начальник управления по делам архивов правительства Ярославской области Евгений Гузанов на личной странице в Facebook.

«Удаленный доступ к заголовкам дел будет возможен через раздел фондового каталога — «расширенный поиск». Вводится мораторий на наполнение баз данных заголовков дел на Интернет-портале архивной службы. Вводится мораторий на наполнение баз данных образов дел на Интернет портале архивной службы», — сообщил о принятых мерах Евгений Гузанов.

Большинство пользователей решили, что доступ к части информации теперь будет закрыт. Однако 17 декабря в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Евгений Гузанов объяснил, что речи о закрытии доступа не идёт, изменится только форма. Удалённый доступ будет возможен через портал Госуслуги.

«Мораторий наложен в связи с тем, что на сегодняшний день украденная база данных аналогична той, что у нас есть. Но пока я не был убеждён, что мы каким-то образом сможем защитить эту информацию, то принимал технические меры по переводу этой базы в личный кабинет. Формально мы делаем небольшой отрыв от того, что мы даём в читальном зале. Чуть побольше будет информации. Большинство людей это и восприняли как закрытие. Но, как такового закрытия нет. С тем, с чем люди работали до вчерашнего дня они так и могут. А вот заполнение будет немножко по другому. В читальном зале будет быстрее идти, на удалённый доступ будем предусматривать какие-то защиты», — детально объяснил новый механизм работы корреспонденту ИА REGNUM начальник архивной службы правительства региона.

Отметил чиновник и то, что по факту архиву не был нанесён ущерб, но, тем не менее, такой подход к архиву оскорбителен для всех, кто работает в этой сфере.

«Нет понимания архива в обществе. Это всероссийская проблема. Он воспринимается как склад, где просто любой может прийти и взять то, что ему нужно. Просто пренебрежительное отношение к работе сотрудников архива. Я просто таким образом обратил внимание, что есть нечестные, скажем так, сайты, которые раскручиваются за счёт государственных порталов», — уточнил начальник архивной службы.

В завершение разговора Евгений Гузанов ещё раз отметил — доступ к информации останется свободным.