Салехард, 17 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом, из них 10 — среди вахтовых работников. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 117 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 414 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 17 декабря подтвердили 60 584 случая заражения коронавирусом, вылечились 54 513 человек, скончался 921 (четверо за последние сутки).