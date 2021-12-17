Кемерово, , 12:05 — REGNUM В Кемеровской области отменили режим ЧС, введенный после аварии на шахте «Листвяжная». Это следует из распоряжения губернатора, опубликованного на сайте правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших на шахте «Листвяжная» Аko.ru

«Отменить с 15 декабря 2021 года на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», введённый распоряжением губернатора Кузбасса от 25 ноября 2021 года «О введении режима чрезвычайной ситуации», — говорится в документе, подписанном и опубликованном сегодня, 17 декабря.

Напомним, 25 ноября в шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Погиб 51 человек.

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