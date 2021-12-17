Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Ростовские следователи предъявили обвинение бывшему главе администрации Волгодонского района Виктору Мельникову по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет России 17 декабря.

Severpost.ru Уголовное дело

Как полагают следователи, в 2015 году Мельников, действуя от имени муниципальной администрации, заключил с подрядчиком контракты на участие в долевом строительстве жилого дома. Квартиры были предназначены для выдачи детям-сиротам. Однако акты приёма-передачи квартир чиновник подписал без проведения необходимых экспертиз.

В ходе эксплуатации жилого дома недочёты привели к прорыву и затоплению подвала сточными водами, образованию плесени и грибка на стенах. К трагедии могли привести нарушения, допущенные при монтаже электрокабельной системы.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее в Ростовской области вынесли приговор ушедшему незадолго до суда в отставку главе администрации Волгодонска. Бывший чиновник признан виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. В 2017 году по указанию Мельникова директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» подписал акты о приёмке фактически невыполненных работ по госконтрактам на ремонт автодорог в Волгодонске. Бюджету был причинён крупный ущерб. Суд назначил Мельникову два года лишения свободы условно.