Москва, , 12:03 — REGNUM Планируют потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов каждый пятый житель России (20%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

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Собираются добавить новогоднюю премию к своим накоплениям 12%. Потратят на путешествия и на семью 11% опрошенных, на подарки родственникам — 10%, на ремонт, покупку мебели и крупные бытовые предметы — 7%, на текущие нужды (покупку продуктов, детских вещей, оплату ЖКХ) — 6%.

Собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату в свое обучение и на себя лично по 3% опрошенных. Хотят купить гаджет 2%, бытовой техники и деликатесов — по 1%. Другие планы на премию у 9% граждан — они направят её на благотворительность, лечение, покупку машины и т. д.

Опрос проведен 1−15 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 382 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году на годовую премию рассчитывают 29% работающих жителей России.

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