Вологда, , 12:03 — REGNUM В Вологодской области в 2021 году цена угля для ТЭЦ и котельных региона составила 4 505 рублей за 1 тонну. Об этом ИА REGNUM сообщил и.о. начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин.

Мазут Penza350.ru

В 2019 году цена тонны угля для этих нужд составляла 4213,4 рублей за тонну, а в 2020 году — 3 838 рублей за тонну.

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Михаил Кривохижин также отметил, что в 2021 году средняя стоимость мазута для котельных в Вологодской области составила 20 603 рублей за 1 тонну. В 2019 году эта цена составляла 14 923 рублей за тонну, а в 2020 году — 11 713 рублей за тонну.