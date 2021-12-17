Париж, 17 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В конце третьего квартала 2021 года государственный долг Франции составил 2 834,3 млрд евро или 116,3% ВВП, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

С начала 2020 года из-за кризиса в области здравоохранения в конце первого квартала 2021 года государственный долг достиг 118,1% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, французский комитет по этике проголосовал за открытие вакцинации против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Подробнее в материале:Французский комитет по этике поддержал вакцинацию детей от коронавируса