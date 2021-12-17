Улан-Удэ, 17 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки, 16 декабря подтверждено семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2317 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике зарегистрировано уже 73 710 (+228) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34 012) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных — 188 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В то же время выздоровели от COVID-19 67 617 человек (+248). В стационарах получают лечение 1239 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 965.

В отделениях реанимации находится 128 пациента (из них старше 65 лет — 80), на ИВЛ — 63 пациента (из них старше 65 — 45), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 42.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1616 коек: занято — 1239, свободно — 377 койки. Занятость коечного фонда составляет 76,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Бурятии было подтверждено восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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