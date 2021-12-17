Кишинёв, , 12:00 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон внёс предложение изменить формат управления этой политической силой. Об этом лидер «социалистов» сообщил на телеканале Prime.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Додон подтвердил, что планирует уйти с поста председателя партии. Он также предложил упразднить эту должность и заменить на коллегиальный орган.

«Я предложил внести эти изменения в устав партии. Признаю, что не все с ними согласны, но я надеюсь, что они будут приняты единогласно», — сказал Додон.

Он отметил, что в Молдавии такого формата управления партией ещё не было. Экс-президент считает, что нововведение покажет свою эффективность. Додон подчеркнул, что после ухода с поста председателя продолжит поддерживать соратников.

Напомним, 18 октября Додон сообщил, что ему предложили возглавить организацию «Молдавско-российский союз деловых людей». Он принял предложение и сообщил, что будет заниматься развитием российско-молдавских экономических отношений. Додон также сдал депутатский мандат.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон престал быть депутатом парламента Молдавии