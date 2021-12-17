Кишинёв, 17 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон внёс предложение изменить формат управления этой политической силой. Об этом лидер «социалистов» сообщил на телеканале Prime.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Додон подтвердил, что планирует уйти с поста председателя партии. Он также предложил упразднить эту должность и заменить на коллегиальный орган.

«Я предложил внести эти изменения в устав партии. Признаю, что не все с ними согласны, но я надеюсь, что они будут приняты единогласно», — сказал Додон.

Он отметил, что в Молдавии такого формата управления партией ещё не было. Экс-президент считает, что нововведение покажет свою эффективность. Додон подчеркнул, что после ухода с поста председателя продолжит поддерживать соратников.

Напомним, 18 октября Додон сообщил, что ему предложили возглавить организацию «Молдавско-российский союз деловых людей». Он принял предложение и сообщил, что будет заниматься развитием российско-молдавских экономических отношений. Додон также сдал депутатский мандат.