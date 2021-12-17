Вашингтон, , 11:58 — REGNUM В ближайшие пять лет может начаться мировая война. Такое мнение 17 декабря высказал эксперт в области безопасности Эндрю Мишта в своей статье для издания The Wall Street Journal.

Армия Китая Avvenire.it

Как отметил эксперт, по его мнению, в последнее время риск возникновения конфликта между Китаем и США стал гораздо больше и в этом случае он может перейти в горячую фазу, к примеру, из-за спора стран по поводу принадлежности Тайваня.

Также Мишта добавил, что другие мощные страны тоже могут захотеть бросить вызов США из-за неготовности американских Вооруженных сил к войнам такого формата, при том, что Пентагону необходимо 15 лет для проведения модернизации армии.

Кроме того, колумнист указал, что страны Запада, по его мнению, на данный момент оказались в сложной ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, эпидемии коронавируса и «культурной революции».

При этом он уточнил, что все указанные факторы способствовали существенному ослаблению США и это, как считает Мишта, открывает окно возможностей для стран, которые желают сбросить Вашингтон с пьедестала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 членов Конгресса США от Республиканской партии заявили, что руководство соцсети Twitter должно препятствовать распространению китайской пропаганды в социальной сети.