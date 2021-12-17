Москва, , 11:57 — REGNUM Доход, который получит российская экономика за счет взимания налога с доходов по банковским вкладам, будет достаточно существенным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила профессор, научный руководитель департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Любовь Гончаренко.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поступления от рассматриваемого налога по результатам 2021 года составят 60 млрд рублей, в 2022 году — 164,1 млрд рублей, в 2023 году — 171,5 млрд. Для сравнения расходы бюджета на национальный проект по здравоохранению планируются в 2021 году в размере 244,8 млрд, в 2022 году — 251,1 млрд», — сказала Гончаренко.

Кроме того, она объяснила, что, поскольку в настоящее время налогом облагаются и дивиденды, и проценты по государственным облигациям, то более вероятной выглядит альтернатива в виде дохода, отложенного во времени.

«Например, в результате оформления вклада на более длительный период (более года) с выплатой процентов в конце срока. Можно порекомендовать также заключение договоров страхования также на длительный период времени», — сказала Гончаренко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наиболее активная часть российских вкладчиков вместо депозитов начнут искать альтернативные способы сохранения и наращивания личных сбережений.

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