Калуга, 17 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» ожидают в Калуге 20 декабря. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Она повествует о событиях предвоенных лет и Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Поезд-музей начал свое путешествие в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве. Он уже побывал в 73 городах России и Белоруссии, преодолев расстояние около 57 тысяч километров. В Калуге «Поезд Победы» будет работать с 20 по 23 декабря текущего года на станции Калуга-1, посещение экспозиции бесплатно.

Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. По историческому маршруту «Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа» каждого посетителя ведет аудиогид. Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будет находиться не более 12 посетителей и сопровождающий волонтер.

Масштабный историко-просветительский проект был создан в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Авторы «Поезда Победы» — группа петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист» во главе с Дмитрием Поштаренко. Над проектом работала команда из 70 человек. Системным интегратором проекта стала команда Медиагруппы «Красный квадрат». Специалисты разработали специальную IT-систему, которая позволяет создать единую экспозицию, соединив в одно целое реальные музейные экспонаты и мультимедийные эффекты. В проекте задействованы 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 13 тач-столов, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Всё это позволяет решить главную задачу — показать масштаб событий военных лет и подвиг советского народа.

Проект, реализованный в Год памяти и славы при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги», получил свое продолжение в рамках Года науки и технологий. Авторы и организаторы значительно дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых.