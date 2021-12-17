Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявили 1984 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 17 декабря в федеральном оперштабе. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

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Вторые сутки подряд суточное число новых случаев остается ниже 2000. Однако такой же результат наблюдался 13−14 декабря, после чего на день суточный уровень превысил эту планку.

Также за прошедшие сутки в Петербурге подтверждено 63 летальных исхода от COVID-19, на два больше, чем было зафиксировано сутками ранее. За сутки выписаны по выздоровлению 2213 пациентов, на 211 меньше, чем в предыдущие сутки.

За время пандемии в Петербурге подтверждено 825 296 случаев заболевания, выздоровели 768 462 человека, умер 27 191 человек.