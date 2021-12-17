Вологда, , 11:56 — REGNUM В Вологодской области износ основных фондов котельных и ТЭЦ составляет 54,7%. Об этом ИА REGNUM заявил и.о. начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин.

Диспетчерский пункт ТЭЦ Александр Колпаков © ИА REGNUM

По его словам, модернизация ТЭЦ и котельных региона идет не только за счет включения инвестиций в энерготариф, но также путем концессионных соглашений и прямого бюджетного финансирования.

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И.о. начальника департамента отметил, что для обеспечения энергетической безопасности ТЭЦ и котельные имеют резервы мощности на случай выхода из строя наибольшего, по производительности, котла, а также резервные источники электроэнергии.

Он подчеркнул, что на ТЭЦ и котельных области не было крупных аварий, повлекших человеческие жертвы, разрушение объектов или серьезный экологический ущерб.

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