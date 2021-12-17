Стокгольм, , 12:21 — REGNUM С 8 декабря Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендует использовать средства защиты полости рта и органов дыхания при невозможности соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте. Однако государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл долгое время отвергал сообщения об эффективности масок против распространения коронавируса. В своем интервью газете Dagens Nyheter от 17 декабря он признал, что решение рекомендовать носить маски далось Агентству общественного здравоохранения нелегко.

Масочный режим Duma.gov.ru

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«Невозможно уйти от того факта, что мы долго не принимали решения насчет масок, и это, конечно, оказало свое влияние. И такую позицию трудно изменить», — признался Тегнелл в интервью газете.

В то же время он сомневается в результатах многих исследований, посвященных воздействию масок на распространение коронавируса, поскольку полагает, что на практике проводится слишком мало исследований там, где люди используют маски. Тегнелл также отмечает, что трудно оценить степень эффективности масок, поскольку масочный режим является лишь одной из мер по инфекционному контролю, которая применяется одновременно наряду с многими другими.