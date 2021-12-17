Стокгольм, , 12:15 — REGNUM В Швеции за 2020 год уровень выбросов в атмосферу снизился почти на девять процентов по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что рекордное снижение во многом связано с замедлением производства из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 декабря сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Уже этим летом Шведское агентство по охране окружающей среды опубликовало предварительные данные, которые показали, что территориальные выбросы парниковых газов в Швеции резко снизились в 2020 году. Тогда по оценкам, снижение должно было составить 6,8%. В окончательном варианте отчета в ведомстве отчитались о 8,9-процентном сокращении выбросов, что является самым большим снижением с 1990 года.

Общие территориальные выбросы Швеции в 2020 году составили 46,3 миллиона тонн эквивалента CO2. Отмечается, что расчет включает в себя выделение других газов, а цифра переведена по специальным формулам в значение для диоксида углерода.