В Швеции отчитались о рекордных сокращениях выбросов в атмосферу
Стокгольм, 17 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Швеции за 2020 год уровень выбросов в атмосферу снизился почти на девять процентов по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что рекордное снижение во многом связано с замедлением производства из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 декабря сообщил телеканал SVT.
Уже этим летом Шведское агентство по охране окружающей среды опубликовало предварительные данные, которые показали, что территориальные выбросы парниковых газов в Швеции резко снизились в 2020 году. Тогда по оценкам, снижение должно было составить 6,8%. В окончательном варианте отчета в ведомстве отчитались о 8,9-процентном сокращении выбросов, что является самым большим снижением с 1990 года.
Общие территориальные выбросы Швеции в 2020 году составили 46,3 миллиона тонн эквивалента CO2. Отмечается, что расчет включает в себя выделение других газов, а цифра переведена по специальным формулам в значение для диоксида углерода.