София, , 11:53 — REGNUM Вход в центральный корпус здания Совета министров Болгарии будет осуществляться исключительно при предъявлении чиновниками так называемого «зеленого сертификата» — документе о вакцинации от коронавируса COVID-19. Такое постановление издал премьер-министр страны Кирил Петков, передает 17 декабря Болгарское телевидение.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы болгарского правительства, нововведение связано с необходимостью соблюдения основных карантинных правил. При этом ограничения не распространяются на рядовых граждан и юридических лиц, записавшихся на прием к отдельно взятому министру или его помощникам.

«Наша задача — доказать эффективность вакцинации», — резюмировал Петков.

Предполагается, что окончательный запрет на посещение административного здания для министров будет введен с 7 февраля 2022 года.

Напомним, ранее представители коалиционного правительства Болгарии высказались за использование чиновниками «зеленого сертификата» в общественных местах, включая зал заседаний Народного собрания (парламента).

«Необходимо подавать соответствующий пример своим избирателям», —говорится в рекомендации секретариата кабинета министров.