Москва, , 11:57 — REGNUM Рэперы Soda Luv и Slava Marlow записали песню с блогером Рахимом Абрамовым (Rakhim). О выходе трека Абрамов сообщил в историях личного Instagram-аккаунта 17 декабря.

Рэп Antonio Rull

Композиция называется «Кто сказал?». Песня доступна для прослушивания на цифровых площадках с 17 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Soda Luv 14 декабря 2021 года выпустил альбом под названием Roomination. В треках пластинки артист зацензурировал «все моменты, которые могут расцениваться как пропаганда» запрещённых веществ.

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