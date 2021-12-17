Тюмень, 17 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 302 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 17 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 303 случая.

С начала пандемии в Тюменской области на 17 декабря подтвердили 86 080 случаев заражения коронавирусом, вылечились 69 036 тюменцев, скончались 3195 (14 за последние сутки).