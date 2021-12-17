Стокгольм, , 12:12 — REGNUM 16 декабря на телеканале SVT вышел традиционный фильм, посвященный событиям вокруг шведской королевской семьи в течение уходящего года. В интервью журналистам глава Королевства Швеция Карл Карл XVI Густав поблагодарил отечественных фермеров, отметив их вклад в производство шведского молока.

Коровы Фото Алексея Гусева

«Это невероятно потрясающий продукт, который иногда кажется слишком дешевым», — заявил монарх.

По традиции король Карл XVI Густав также наградил медалями шведских производителей молока. Одной из них стала Марита Херманссон, которая доит коров каждый день на протяжении 23 лет.

Сам король назвал врученную награду «лучшей медалью, которую только можно получить». Карл XVI Густав также поблагодарил аграриев за качество производимого ими продукта.