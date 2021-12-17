Украина, 15 сентября, 2010, 14:58 — ИА Регнум. "Идея отделить от Украины русскоговорящий Донбасс полностью утопична". Об этом в интервью ZAXID.NET заявил известный украинский культуролог и писатель Николай Рябчук .

Как сообщало ИА REGNUM Новости, большой резонанс на Украине вызвало следующее высказывание Андруховича: "Единство Украины - вовсе не необходимое условие ее существования". В частности, рассуждая о возможности отделения от страны Донбасса и Крыма, писатель сказал: "Я бы не отказывался от такого проекта и не делал бы вообще эту проклятую целостность какой-то догмой. Зачем упираться в то, что в действительности уничтожает нас и губит?". Также Андрухович заявил: "Политики из густонаселенных восточных и южных областей Украины тянут страну "в совок", не дают сформировать во власти прочное "проукраинское большинство", поэтому без них стране, возможно, жилось бы лучше. Большинство жителей этих регионов принадлежат к другой - российской - политической нации, поэтому попытки привить им любовь ко всему украинскому заранее обречены на провал. Там априори агрессивно заблокировано любое украинское движение. Оно заблокировано не в результате каких-то репрессий, а потому что действительно этого не хочет тамошнее население. Оно чуждо Украине. Украина ему чужда и неинтересна, по меньшей мере безразлична".

"Как я понимаю, Андрухович сказал очень простую и очевидную с либеральной точки зрения вещь: если абсолютное большинство населения какой-то территории - Донбасса, Косово, Абхазии или Карабаха - не чувствует ничего общего со страной, в которой живет, не уважает ее язык и культуру, символы и героев, то нельзя их ни силой к этому принуждать, ни удерживать в "священных" границах. Если мы либералы и гуманисты, то должны принять такой взгляд на проблему. Конечно, здесь возникает проблема меньшинств, которые хотели бы остаться в своей стране, - но при доброй воле и надлежащем международном присмотре эти проблемы можно полностью мирно решить: обменом территорий, населения или просто открытыми границами и максимальным обеспечением прав меньшинств в новых государствах", - заявил Рябчук.

"Другое дело, что в нашем случае эта идея полностью утопична: каждая сторона считает, что возьмет вверх и построит "свою" Украину на всей ее нынешней территории. Я в это не верю, но и спорить с "соборниками" не намерен. На все свое время. Лично для меня Украина заканчивается на исторических границах Речи Посполитой и Гетьманщины. Все остальные - Дикое Поле. А то, что там, мол, тоже есть "сознательные украинцы", меня ни в чем не убеждает. Украинцы есть и на Холмщине, и на Берестейщине, и в Канаде, и, может, даже на Кубани. То и что? Умнее всего, кстати, что мог бы сделать сегодня Путин, это подарить нам еще и Кубань вместе с Курской и Воронежской областями. Тогда бы даже без "тушек" (имеются ввиду перебежчики из коалиции - ред.) его агентура составляла в украинском парламенте конституционное большинство - со всеми желаемыми для Кремля последствиями", - добавил также он. "Ящерицы, которым жаль избавиться от хвоста, будут лишаться головы", - резюмировал Рябчук.

Анализируя нынешнюю политическую ситуацию, он заявил: "Если называть вещи своими именами, то в марте у нас состоялся государственный переворот и власть захватила гремучая смесь полукриминальной олигархии из самого мафиозного, самого совкового, самого тоталитарного региона Украины и московской агентуры, связанной в первую очередь с нефтегазовым бизнесом ФСБ-ГРУ. В культурном плане это власть колонизаторов, причем не россиян, как кое-кто считает, а "креолов", то есть колонистов и их потомков, а также аборигенов, ассимилируемых в более "высокую", "белую", как им кажется, язык и культуру и пронизанных глубокой ненавистью и пренебрежением к собственным "черным", то есть неассимилируемых согражданам (необразованных украиноязычных аборигенов они насмешливо называют "колхозом", "быками" или "жлобами"; зато образованных свирепо ненавидят как "нациков", "свидомитов", "бандер" и "националистов"). Россия для "креолов" - не родина, а лишь ситуационный союзник, нужный для доминирования над аборигенами. Приблизительно как ольстерським "креолам" нужен Лондон, чтобы доминировать над ирландцами. Если бы аборигены на Украине были слабее или менее численными, то местные "креолы" могли бы справляться без Москвы - как это делает в последнее время в Белоруссии креольский режим Лукашенко".