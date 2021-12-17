Москва, 17 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по труду назвали обычной практикой выплаты пенсий в конце года, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Никакой сенсации делать не нужно. У нас в соответствии с трудовым законодательством, с 1 по 10 января 2022 года официальные нерабочие праздничные дни, и ПФР традиционно выплачивает отдельным категориям пенсионеров, которые получат пенсии в начале месяца, выплачивают в конце декабря, и на это средства в Пенсионном фонде заложены», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Никакой сенсации нет, это обычная практика», — сказал парламентарий.

«Что касается заработной платы, то картина та же самая. Если за отработанный месяц выплачиваются средства в начале месяца, то разумный работодатель, понимая, что праздничные дни, закрывая год, выплачивает до конца декабря зарплату. Опять же это устоявшаяся практика», — указал глава профильного комитета Госдумы.

Он обратил внимание на то, что в стране «очень щепетильно относятся к разного рода публикациям и заявлениям, связанным с пенсиями и зарплатами.