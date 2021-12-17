Москва, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1080 человек. Об этом 17 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее коронавирус унёс жизни 1133 жителей России. Общая смертность с начала пандемии составила 295 104 летальных исхода.

В Москве за сутки умерли 83 человека, в Санкт-Петербурге — 63, в Подмосковье — 60.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 27 743 случая.