Благовещенск, , 12:10 — REGNUM В Амурской области более 600 пациентов с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В стационарах для коронавирусных больных заняты 84% мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главного санитарного врача области Ольги Кургановой, в целом лечение от инфекции проходят 6 995 пациентов, в том числе свыше тысячи детей.

В регионе работают девять инфекционных и восемь провизорных стационаров, в которые госпитализированы 1 539 амурчан. На аппаратах ИВЛ находятся 19 пациентов, в реанимации — 49 человек.

«Кислород в инфекционных госпиталях имеется, поставки осуществляются регулярно, резерв создан. Средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами медицинские организации обеспечены в месячной потребности», — подчеркнули в правительстве Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области впервые за долгое время не зарегистрировано случаев увеличения количества новых случаев коронавирусной инфекции за неделю. При этом пока нет динамики в лучшую сторону, эпидпроцесс интенсивный, констатировала Ольга Курганова.