Стокгольм, 17 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В студии телеканала SVT 16 декабря политический обозреватель Элизабет Марморштейн прокомментировала нынешнее положение партии «Зеленых» после того, как в ноябре этого года они покинули правительство Швеции. По ее словам, решение выйти из состава кабинета министров было принято в короткий срок без продумывания стратегических последствий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«У «Зеленых» чрезвычайно сложная ситуация с электоральной точки зрения», — отметила журналистка, имея в виду, что, согласно последним опросам, партия может покинуть риксдаг.

По ее словам, «Зеленые» лишись возможности влиять на принимаемые правительством решения.

«Единственное, что они могут сделать, это критиковать», — заявила Марморштейн.

Впрочем, по ее оценкам, одним из плюсов выхода «Зеленых» из правительства можно считать тот факт, что партия проводит четкую политику в отношении недопущения влияния со стороны «Шведских демократов», бюджет которых прошел ранее в риксдаге.