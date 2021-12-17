Уфа, 17 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Автобус наехал на девятилетнего пешехода в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Rostov-gorod.ru Автобус

По предварительной информации, днем 17 декабря на ул. Свободы автобус НефАЗ, двигаясь по маршруту 51а «ВАЗ — Монумент Дружбы», наехал на девятилетнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. За рулем автобуса находился 49-летний житель Уфы.

«В результате аварии несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу. Известно, что в салоне автобуса находились десять пассажиров, из их числа никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с автобусом пострадали три человека.