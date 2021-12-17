В Уфе автобус наехал на девятилетнего пешехода
Уфа, 17 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Автобус наехал на девятилетнего пешехода в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.
По предварительной информации, днем 17 декабря на ул. Свободы автобус НефАЗ, двигаясь по маршруту 51а «ВАЗ — Монумент Дружбы», наехал на девятилетнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. За рулем автобуса находился 49-летний житель Уфы.
«В результате аварии несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу. Известно, что в салоне автобуса находились десять пассажиров, из их числа никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с автобусом пострадали три человека.