Вологда, , 11:50 — REGNUM В Вологодской области программа перехода на нулевой углеродный баланс не разрабатывается. Об этом ИА REGNUM заявил и.о. начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин.

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По его словам, ПАО «Северсталь» создала систему мониторинга эффективности энергопотребления, которая, опираясь на показания более чем 2500 приборов учета, прогнозирует потребление электроэнергии, отслеживает аномалии и кражи электричества, и экономит таким образом более $10 млн в год.

По информации и.о. начальника департамента, «ФосАгро» и РАН подписали соглашение о создании системы регионального мониторинга выделения парниковых газов. Крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений снижает углеродный след в своей продукции и собирается уменьшить выбросы парниковых газов к 2028 году на 14% от уровня 2018 года.

«ФосАгро» предусматривает строительство электростанций работающих на отходящем паре сернокислотных установок, благодаря чему химические производства обеспечивают себя собственной энергией на 60−80%; поставку «зеленой» электроэнергии гидроэлектростанций; применение частотных преобразователей, уменьшающих потребляемую электродвигателями мощность, пояснил Михаил Кривохижин.