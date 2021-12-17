Москва, 17 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Рост государственного долга США в итоге не приведет к хорошим результатам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал решение властей РФ еще сильнее сократить вложения в ценные бумаги США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Сокращение вложений в американские государственные ценные бумаги — это ответ на санкции со стороны США. При этом постоянный рост государственного долга США в итоге не приведёт к хорошим результатам, — сказал Алиев. — Второй момент — это снижение возможных системных рисков, поскольку параллельно идут вложения в золото и иные более надёжные активы. Таким образом, распродажа американских бумаг основана на политических и экономических решениях. Диверсификацию никто не отменял. Россия повышает финансовую устойчивость своих активов, уходя в те, что имеют меньшую волатильность и большую надёжность, чему подтверждение — вложения в золото и юань».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какая основная альтернатива долларовым бумагам есть у РФ.