Донецк, , 11:49 — REGNUM Известие о том, что лидеры всех 27 стран Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономические секторальные санкции против России, введённые в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями на Украине, весьма жестко прокомментировал 17 декабря в своём телеграм-канале председатель комитета народного совета ДНР Владислав Бердичевский. В основном, он говорил про Украину:

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Самое омерзительное в бандеровском режиме — это то, что Киев закупает белорусскую электроэнергию и российский уголь, потому что без этих энергоносителей недостране придет аллес капут — одновременно требуя от ЕС ввести самые жёсткие санкции против Белоруссии и России.

Ну и конечно же, продолжают скулить и ныть чтобы с ними подписала «страна-агрессор» договор о транзите своего «вонючего газа» в Европу, без чего они не смогут покупать тот же российский газ у Венгрии и Словакии виртуальным реверсом. Это что ж за гниды такие, в результате каких межвидовых скрещиваний они появились на свет?».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить уже действующие ограничения против РФ на полгода — до 31 июля 2022 года. Санкции привязаны к реализации минских соглашений по урегулированию на Украине.

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