Баку, , 11:49 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 17 декабря в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым поблагодарил Баку за позицию по Минску в ходе саммита «Восточного партнёрства», проходившегося в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр Владимир Макей поблагодарил Азербайджан за конструктивный подход к вопросу о Белоруссии, основанный на международном праве», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Белоруссии и Азербайджана. Также они обменялись мнениями о вопросах региональной повестки.

Напомним, очередной саммит «Восточного партнёрства» с участием глав стран Евросоюза, а также Армении, Азербайджана, Грузии, Украины и Молдавии прошёл 16 декабря в Брюсселе. Минск отказался участвовать в этом мероприятии. По итогам саммита Баку заявил, что не поддерживает пункт совместной декларации, который касается Белоруссии.

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