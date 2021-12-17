Ярославль, , 16:10 — REGNUM Ярославские сироты не получили и не получат 63 квартиры, построенные для них за счёт средств областного бюджета в Ярославле на улице Гончарова, 4. Причём на этом настояли власти — департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (ДИЗО). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Строительство жилья для сирот уже не в первый раз становится предметом скандала. Как сообщало в ноябре ИА REGNUM, ярославское УФАС установило, что контракты на строительство жилья с ЖК «Гончаров» и ООО «Выбор» в 2018 году заключались по псевдоконкурсным процедурам. Чиновники и застройщики договаривались между собой об имитации конкурентнции. В условия конкурсов закладывали параметры, отсекающие остальных участников. Именно так и был заключён контракт на строительство 84 квартир для сирот в доме на Гончарова, 4. Но завершение этой истории оказалось ещё более впечатляющим. Сиротам досталась только 21 квартира. Остальные были проданы.

Эта история подробно описана в решениях арбитражных судов. В октябре 2018 года департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области заключил контракт с ЖК «Гончаров» на долевое участие в строительстве 84 квартир для детей-сирот в доме на Гончарова, 4. В доме всего 84 квартиры, то есть по сути заказчиком и дольщиком всего дома являлись областные власти. Стоимость контракта составила 143,9 млн рублей. Один квадратный метр обходился бюджету в 43 449 рублей 3 копейки. Сдать дом по контракту нужно было до 1 декабря 2019 года.

Но встретить Новый 2020 год сироты в новых квартирах не смогли. Дом сдан не был ни в 2019, ни в 2020 году. Стройка шла сложно: застройщик останавливал работы, просил новых бюджетных денег, привлекался к ответственности за строительство в нарушение документации.

Тем не менее, из областного бюджета ЖК «Гончаров» получил 132,4 млн рублей — то есть почти всю сумму. А далее началось самое интересное. В марте 2021 года, когда дом был почти построен, департамент имущественных и земельных отношений обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском о… расторжении контракта и взыскании уплаченных бюджетных денег, а также штрафов и неустоек. Поводом к иску стала задержка сроков сдачи дома.

Вроде бы логики в действиях чиновников нет: дом почти построен, сироты ждут квартир, жильё с 2018 года значительно подорожало. Но тут появляется ещё одна причина — изменившийся федеральный закон. С 1 января 2019 года вступил в силу закон, по которому в одном жилом доме не может покупаться более 25% квартир для сирот. Сделано это было для того, чтобы сироты легче адаптировались в самостоятельной жизни. А в доме на Гончарова все 84 квартиры предназначались именно для них. Чиновники пояснили суду, что в условиях изменившегося законодательства контракт исполнить невозможно.

В итоге ДИЗО и застройщик решили заключить мировое соглашение. По нему сироты получали 21 квартиру (25%), а за оставшиеся квартиры застройщик возвращал деньги назад в бюджет. Предложил такой вариант именно ЖК Гончаров. Дополниельно представитель застройщика пояснил, что исполнение госконтракта для него… стало невыгодным.

«Пояснил, что в связи с изменением ситуации на рынке жилья, он понесет убытки в случае исполнения данного контракта, возражал в отношении расторжения контракта в добровольном порядке, им был предложен вариант мирового соглашения с учетом изменений норм законодательства по предоставлению жилья льготным категориям граждан, также пояснил, что строительство находится на стадии введения дома в эксплуатацию, которое будет осуществлено в течение десяти дней со дня утверждения судом мирового соглашения», — говорится в решении арбитражного суда.

Действительно, дом построен, новостройки в Ярославле с 2018 года подорожали существенно, застройщику куда выгоднее продать квартиры в свободной продаже, чем передавать их сиротам. Удивительно, что с этой позицией соглашается и областной департамент, который по идее должен защищать интересы сирот! А вот Арбитражный суд Ярославской области думает иначе. И в июне 2021 года отказывает сторонам в заключении мирового соглашения. Суд говорит чиновникам и застройщику, что интересы детей важнее. Нельзя ни уменьшать число квартир, ни расторгать контракт:

«Контракт, заключенный между сторонами не предусматривал возможность изменения его существенных условий. Суд также считает необходимым отметить, что количество передаваемых департаменту квартир уменьшено по условиям мирового соглашения на 75%. При таких обстоятельствах мировое соглашение, предусматривающее изменение существенных условий контракта, является ничтожным, в связи с чем суд отказывает в его утверждении и рассматривает исковые требования по существу. Суд полагает, что расторжением контракта будут нарушены публичные интересы. Доводы застройщика о том, что в случае исполнения контракта он понесет убытки, так как на настоящий момент жилье подорожало, судом не могут быть приняты, так как застройщик осуществляет предпринимательскую деятельность и несет в связи с этим риск возникновения убытков», — решил Арбитражный суд Ярославской области 29 июня 2021 года.

Отдельно суд указал на то, что прикрываться изменившимся федеральным законом чиновники и застройщик не могут.

«Федеральный закон не содержит указания на то, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Как следует из материалов дела, контракт заключен до вступления в законную силу (01.01.2019) Федерального закона», — говорится в решении суда.

Интересен ещё один момент. Аукцион на строительство дома был объявлен тогда, когда закон о 25-процентной квоте уже был принят и опубликован, хоть и не вступил в силу. Чиновники должны были об этом знать. Но то ли не знали, то ли закрыли глаза, то ли сделали это намеренно.

Ярославский арбитражный суд в июне запретил заключать мировое соглашение и расторгать контракт. Суд потребовал взыскать с застройщика пени и штрафы. Отдельно суд указал, что действие закона о квоте для сирот недействительно для этого контракта. Дом уже построен, по идее, чиновники должны требовать его сдачи и заселения детей, оставшихся без попечения родителей.

Но и этого не происходит. Вместо этого департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области обжалует решение во Втором апелляционном арбитражном суде города Кирова. Ответчик поддерживает жалобу. И второй суд в Кирове мировое соглашение утверждает:

«Условия представленного суду мирового соглашения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными статьей 140 АПК РФ, закону не противоречат, права и законные интересы других лиц не нарушают, напротив, соответствуют социально-значимым общественным и публичным интересам», — говорится в решении апелляционного суда.

Оставшиеся квартиры по мировому соглашению становятся собственностью застройщика, который возвращает в бюджет 94,4 млн рублей и 12,6 млн штрафных санкций. Поскольку обе стороны довольны таким вариантом, решение никто не обжалует и оно вступает в законную силу.

Одновременно с этим происходит сдача дома. Сиротам достаётся 21 квартира площадью 875 м2. 63 квартиры площадью около 2,6 тыс м2, построенные за счёт бюджета для детей-сирот, уходят в свободную продажу. На сайтах объявлений можно найти цену, по которой продаются бывшие сиротские квартиры — 67−73 тысячи рублей за квадратный метр. Напомним, первоначальная цена составляла 43 тысячи рублей.

Корреспондент ИА REGNUM под видом покупателя позвонил по объявлению. Там сообщили что дом был сдан только что, а все квартиры проданы за месяц.

Путём простых арифметических подсчётов можно установить, что на одном квадратном метре бывших сиротских квартир застройщик зарабатывает около 27 тысяч рублей (разница между ценой для бюджета и свободной рыночной ценой). То есть всего застройщик благодаря позиции ярославских чиновников и решению арбитражного суда в Кирове зарабатывает около 70 млн рублей. А что сироты? Сироты, прождавшие 3 года, остаются без квартир.

Наверно, застройщик вернёт деньги в бюджет. Наверно, квартиры для сирот всё-таки купят. Наверно, бюджет компенсирует разницу в цене квартир, подорожавших с 2018 года почти в два раза. Однако является ли вся эта история цепочкой случайных совпадений? Видимо, является, потому что уголовных дел, в отличие от соседней Костромы, по таким фактам нет. Или есть, но общественности о них неизвестно.

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