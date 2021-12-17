Москва, , 11:48 — REGNUM Российские банки больше не могут бесконтрольно выдавать потребительские кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал факт падения в РФ выдачи потребительских кредитов уже третий месяц подряд.

Кредит 401(K) 2012

«Снижение объемов выдачи потребительских кредитов — ожидаемое следствие решений, принятых Центробанком России в 2021 году, — сказал Твердохлеб. — В частности, это ограничение количества выдаваемых высокорискованных кредитов и обязанность банков устанавливать предел долговой нагрузки на каждого заемщика. Предпринятые действия привели к тому, что банки больше не могут бесконтрольно выдавать потребительские кредиты. Можно ожидать, что тренд на сокращение количества выдаваемых потребительских кредитов и снижение долговой нагрузки физических лиц продолжится как минимум в I квартале 2022 года, Центробанк сейчас активно работает в этом направлении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале 2022 года в России традиционно будет наблюдаться сезонное сокращение объемов потребительского кредитования.

Читайте ранее в этом сюжете: Дан прогноз о том, как вырастет закредитованность жителей РФ в 2022 году