Пенза, , 11:51 — REGNUM В Пензенской области по итогам января-ноября 2021 года зарегистрировали 12 616 преступлений, что больше аналогичного периода прошлого года на 0,8% (12 515). Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности возросло на 31,6%, совершено 154 преступления (+37), экономической — на 9,4%, или 640 (+55). Раскрываемость преступлений составила 62,1% против 62,5% в 2020 году. О состоянии преступности в регионе за 11 месяцев текущего года сообщает прокуратура Пензенской области.

Преступность

По оконченным и приостановленным уголовным делам причиненный материальный ущерб составил 1 043 329 тыс. рублей, что на 66,1% больше, чем в 2020 году (628 274 тыс. рублей). Размер добровольно погашенного материального ущерба увеличился на 152,6% (с 111 343 тыс. рублей до 281 272 тыс. рублей).

Также увеличилась на 6,2% стоимость имущества, на которое наложили арест (с 189 049 тыс. рублей до 200 849 тыс. рублей). Сумма изъятых ценностей, денег, имущества составила около 23,9 млн рублей, это на 45,6% меньше, чем за 11 месяцев 2020 года (43, 9 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за январь-август несовершеннолетние жители совершили 16 особо тяжких и 26 тяжких преступлений, а также 29 преступлений средней тяжести и 42 — небольшой. Порядка 78 противоправных деяний совершено против собственности, в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ — 17, еще 10 — против жизни и здоровья.

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