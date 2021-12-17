Москва, 17 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 27 743 случая. Об этом 17 декабря сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатели суточного прироста снижаются, днём ранее выявили 28 486 случаев заражения. Общее число заражений с начала пандемии в России достигло 10 159 389 случаев.

Среди регионов лидерами суточного прироста стали Москва — 2755 выявленных случаев, Санкт-Петербург — 1984, Подмосковье — 1452. Также в первой пятёрке Красноярский край и Нижегородская область.