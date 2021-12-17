Челябинск, 17 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Челябинской области 16 декабря обнаружили ещё 607 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Один из них является школьником. Всего в регионе подтверждён уже 139 271 случай заражения.

Выздоровели 125 998 пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 6321 человек. А скончались от этой болезни ещё 29 граждан.